نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس

أقام التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للمصري، مأدبة عشاء للاعبي وأفراد بعثة المصري البورسعيدي خلال معسكر تونس، المقام حالياً بمدينة سوسة، استعدادا للموسم الجديد.

وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

المصري خاض 3 مباريات ودية خلال معسكره بتونس، حيث تعادل في المباراة الودية الأولى أمام الصفاقسي التونسي بهدف لمثله، فيما خسر في الودية الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز في الودية الثالثة بهدف نظيف على الترجي، في لقاء شهد أجواء عصيبة بسبب المشادات التي جرت على هامش اللقاء.

ويختتم المصري معسكره المقام حالياً بمدينة سوسة، الجمعة المقبل الأول من شهر أغسطس، ليعود الفريق إلى القاهرة استعداداً لمباراته الأولى بالدوري والتي تجمع بنادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل على ستاد السويس الجديد.

ويدرس مسؤولو النادي المصري، تجميد محمود جاد حارس مرمى الفريق، وإحالة أوراقه إلى مقاعد البدلاء في الفترة المقبلة، بسبب أزمة تجديد التعاقد التي نشبت مؤخراً بين الطرفين، حيث طلب اللاعب رفع قيمة تعاقده إلى الفئة الأولى وزيادة راتبه مع الفريق البورسعيدي.

وأدى عدم توصل مسئولى المصري إلى اتفاق حاسم مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي، لتجديد تعاقده مع النادي إلى استبعاد اللاعب من رحلة تونس، وذلك للانتظام فى معسكر إعداد للموسم الجديد.