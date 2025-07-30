شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: إلغاء الهبوط لن يتكرر مجددا والفريق المنسحب يخصم منه 6 نقاط فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، أن الجمعية العمومية التي تضم الأندية المصرية هي التي قامت بإلغاء الهبوط في دوري الموسم الماضي وليس رابطة الأندية أو اتحاد الكرة، وهذا الأمر لن يتكرر مجددا.

وقال ثروت سويلم في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى: "حتى لو في الموسم المقبل الإسماعيلي في نفس موقف الهبوط مثل الموسم الماضي لن نلغى الهبوط، لأن الأندية أجمعت على عدم تكرار فكرة إلغاء الهبوط".

وأضاف المتحدث الرسمي لرابطة الأندية: "أي فريق منسحب سيتم خصم منه 6 نقاط فورية ولن ننتظر حتى نهاية الموسم".

وعن تغريدة عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، علق ثروت سويلم: "مألفناش اللائحة احنا خدنا اللائحة من مجموعة مسابقات مختلفة، قدامك لجان تحكيمية تقدر تتظلم فيها".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الأحد الماضى، مباريات الدور الأول لمسابقة الدورى الممتاز الجديد 2025 - 2026، المحدد انطلاقها 8 أغسطس المقبل، بعد سحب القرعة فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر "مشروع الهدف".

ويشهد الدوري الممتاز فى الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضى، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري حيث يهبط 4 أندية نهاية