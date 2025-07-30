شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عمرو الجناينى، عضو لجنة التخطيط السابق بنادى الزمالك، أنه تفاجأ من قرار محمود عبد الرازق "شيكابالا" بالاعتزال، حيث يعد أسطورة من أساطير الكرة المصرية، ولم تأت موهبة بنفس قدراته.

وأضاف عمرو الجناينى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، قائلا: "شيكابالا شخص طيب للغاية ودائما يمنح الجميع ما يمتلك ولكن كان لديه بعض القرارات غير الطبيعية مثل عدم رغبته في بعض الأوقات عدم الذهاب إلى المنتخب، وقمت بالذهاب معه للالتحاق بمعسكر الفراعنة".

وأضاف عمرو الجناينى: "قمت بالاتفاق مع عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الزمالك على كافة الأمور لتجديد عقده قبل رحيل لجنة التخطيط".

وتابع عمرو الجناينى: "لم أتحدث أو التفاوض مع أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلى، وهذا الأمر غير صحيح بالمرة، حيث لم يتم التواصل بينا على سبيل المعرفة فقط، وجميع الأنباء عن هذا الأمر لم تتم على الإطلاق".

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادى الزمالك قد أعلن اعتزاله كرة القدم، مكتفيًا بالفترة التى قضاها داخل الساحة المستديرة.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" ولد فى 5 مارس لعام 1986 بقرية "الحصايا" بمحافظة أسوان، وتدرّج فى فرق الناشئين بـ الزمالك وانضم للفريق الأول وكان عمره 15 عامًا و8 أشهر فقط، شيكابالا فاز مع الزمالك بأربعة بطولات للدوري 2003 و 2004 و2021 و2022 و5بطولات كأس مصر 2008 و2013 و2016 و2019 و 2021، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020، وفاز بكأس السوبر المحلى 2020 وبطولة الكونفدرالية مرة ، ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.