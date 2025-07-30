شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفاوض أحمد سعيد لاعب البنك الأهلى ووادى دجلة السابق والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو غزل المحلة في مفاوضات مع أحمد سعيد لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى ووادى دجلة السابق، وذلك لدعم الفريق قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحاول مسئولو غزل المحلة التوقيع مع اللاعب أحمد سعيد، حيث رحل عن فريق البنك الأهلى عقب انتهاء تعاقده. ولم يشارك أحمد سعيد صاحب الـ28 عاما مع فريق البنك الأهلى الموسم الماضى فى أى مباراة.

من جانب آخر، بدأ فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة لمدة 10 أيام ضمن المرحلة الأخيرة قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض غزل المحلة العديد من المباريات الودية في تلك الفترة، أبرزها مواجهة الزمالك الخميس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

‎وتمكن مسئولو غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

‎جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال، كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.