حارس المرمى ترافورد يعود إلى مانشستر سيتي قادما من بيرنلي

الرياص - اسماء السيد - لندن : أعلن مانشستر سيتي ثالث الدوري الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء عودة حارس مرماه جيمس ترافورد الى صفوفه بعد موسمين مع بيرنلي.

وقام مانشستر سيتي بتفعيل بند إعادة الشراء بقيمة 27.5 مليون جنيه استرليني (36.7 مليون دولار) للاعب منتخب إنكلترا للشباب البالغ من العمر 22 عاما حسب تقارير إعلامية بريطانية.

وانتقل ترافورد الذي لم يلعب مع الفريق الأول لمانشستر سيتي خلال فترته الأولى في ملعب الاتحاد (2021 2023)، إلى بيرنلي عام 2023، حيث لعب على سبيل الاعارة مع أكرينغتون ستانلي (2021 2022) وبولتون (كانون الثاني/يناير 2022 2023).

وواجه ترافورد صعوبات في موسمه الأول مع هبوط بيرنلي الى المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، لكنه عادل رقما قياسيا في كرة القدم الإنجليزية بحفاظه على نظافة شباكه في 29 مباراة الموسم الماضي، وساعد فريقه على الصعود مجددا إلى الدوري الممتاز.

وقال في بيان: "هذا هو موطني إنه ناد مميز حقا، يضم أناسا رائعين يجعلونه مكانا فريدا للعمل واللعب".

واضاف "ما زلت صغيرا جدا ومتعطشا لمواصلة التعلم والتطور، وأعلم أنه لا توجد بيئة أفضل من مانشستر سيتي لمساعدتي على أن أصبح أفضل حارس مرمى ممكن. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة هذا النادي العظيم على تحقيق المزيد من النجاح".

واستغنى المدرب الاسباني لسيتي بيب غوارديولا عن خدمات الحارس الأول البرازيلي إيدرسون مرات عدة الموسم الماضي لصالح الالماني شتيفان أورتيغا.