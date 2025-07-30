شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: الإغراءات المالية سبب رحيل زيزو.. وعرض الزمالك وصل 80 مليونا سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو الجناينى، عضو لجنة التخطيط السابق بنادى الزمالك، أن أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب فريق الأهلى الحالي طلب مبلغ قدرة 80 مليون جنيه سنويا لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، و50 مليون جنيه منحة توقيع وتم الموافقة وتدبير المبلغ من خارج النادى، وأثق أن الإغراءات المادية سبب انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأوضح عمرو الجناينى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلا: "الزمالك تلقى عرضا لشراء زيزو مقابل 5.5 مليون دولار من قبل نادى نيوم السعودى، ومسئولو القلعة البيضاء وافقوا على العرض ولكن تم إيقاف الصفقة بسبب بند عدم فسخ التعاقد مع اللاعب قبل موسمين".

وأشار عمرو الجناينى إلى أن هناك محادثات بينه وبين أحمد سيد زيزو لو تم الكشف عنها سوف تكون هناك مفاجآت كثيرة، وهو من طلب منه الحديث عبر السوشيال ميديا والتأكيد على البقاء فى الزمالك.

ونفى عمرو الجناينى أنباء أو حديث أن هناك تطاولا من حسين لبيب رئيس نادى الزمالك على والد "زيزو" خلال جلسة التفاوض لتجديد عقد اللاعب، مضيفا: "قمت بالحديث مع أحد أصدقائه عن الأمر، حيث الجلسة تمت في وجود كل من حسين لبيب وهشام نصر وحسام المندوه في المكتب الخاص بهانى بيرزى، ومن الطرف الآخر اللاعب ووالده واثنين من أصدقائه".

وتابع عمرو الجناينى: "أحمد حسام ميدو أكثر شخص عمل داخل لجنة التخطيط، وبسبب غياب الإدارات التنفيذية قمنا بالعمل بنفسنا والتفاوض مع اللاعبين أيضا ولم ننظر لأى انتقاضات نهائيا".

واختتم عمرو الجناينى حديثه قائلا: "علاقتى بالعامرى فاروق كانت قوية للغاية، وكان يتميز بالروح الرياضية دائما، والرياضة المصرية خسرته".