شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 شهدت العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها الزمالك يعرض 700 ألف دولار لضم الرومانى كورديا.. واللاعب يرفض.

الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد ربيع 5 سنوات رسميا

أعلن نادي الزمالك رسمياً عن التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلى يواجه الزمالك فى قمة دورى الكرة النسائية 5 ديسمبر المقبل

يستضيف فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك نظيره الأهلى فى قمة دورى الكرة النسائية للموسم الجديد يوم 5 ديسمبر المقبل على ملعب نادى الزمالك بميت عقبة.

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع ظهير تونسي لخلافة علي معلول

كشف مسئولو الأهلي حقيقة المفاوضات مع التونسي ريان الرحيمي لاعب نادي البنزرتي التونسي ، وأوضحوا أن النادي لم يُقدم أي عرض لضم اللاعب الشاب ولم يتفاوض معه.

الزمالك يعرض 700 ألف دولار لضم الرومانى كورديا.. واللاعب يرفض

تقدم مسئولو نادى الزمالك بعرض مالى إلى الروماني أندرى كورديا لاعب فريق الطائي السعودى السابق لضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض خلال ميركاتو الصيف، لتدعيم مركز الجناح الأيمن.

10ملايين جنيه مكافأة بطل كأس عاصمة مصر فى النسخة الجديدة

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، مكافأة بطل النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر حيث يحصل الفريق الفائز على مبلغ 10 ملايين جنيه.

شوبير يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قراره توفير الرعاية الصحية لحسن شحاتة

حرص الإعلامى أحمد شوبير على توجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قراره تجاه الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

تطورت جديدة في ملف رحيل أحمد نبيل كوكا من الأهلي للدوري التركي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي إلى نادي قاسم باشا التركي الذي قدّم عرضاً رسمياً لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يعلن الصفقة الجديدة بعد رحيل الجفالى

يترقب مسئولو الزمالك إنهاء نادى فاركو التفاوض حول ضم أحمد الجفالى لاعب الفريق الأول بالزمالك، لحل أزمة اللاعبين الأجانب بالفريق، حيث يضم الزمالك بين صفوفه خمسة لاعبين.

بيراميدز يعود من تركيا ويستعد لفترة الإعداد الثانية

تعود اليوم، الثلاثاء، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة، قادمة من تركيا عقب انتهاء معسكر الإعداد الخارجى الذى أقامه الفريق استعدادًا للموسم الكروى.

غزل المحلة يفوز على الاتصالات 3-1 ودياً قبل مواجهة البنك الأهلى بالدورى

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره المصرية للإتصالات بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على أحد الملاعب بمنطقة القاهرة الجديدة استعدادا لإنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الأهلي يواجه بتروجت الأحد المقبل في أخر بروفات الإستعداد للدوري

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ربييرو المدير الفني للفريق إقامة مباراة ودية مع بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن استعدادات الفريق لبطولة الدوري الممتاز.

السنغالي بابي بادجي يوقع عقود انضمامه لصفوف سموحة

وقع السنغالي بابا بادجي، مهاجم النادي المصري، لنادي سموحة رسميًا، قبل ساعات، لاتمام انتقاله للموج الأزرق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد خروجه من الحسابات الفني للنادي البورسعيدي في الموسم المقبل.

الإيقاف 5 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة "اللكم أو الصفع" بدون كرة بالدورى

تضمنت لائحة الدورى الجديد التى وضعتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، توقيع عقوبة فى حالة اعتداء لاعب أو مدرب على منافسة بالكرة أو بدون كرة باللكم أو الصفع أو بالركل أو الرأس تصل إلى الإيقاف 5 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه.