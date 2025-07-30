شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يطلب وديتين لمنتخب مصر فى معسكر سبتمبر استعدادا لكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر الثاني لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، استعداداته الفنية لكأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل.

وفي إطار التحضيرات، طلب طولان من اتحاد الكرة إقامة مباراتين وديتين خلال المعسكر الثاني للمنتخب الذي سيُعقد في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.

يأتي هذا المعسكر ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين والوقوف على مستوياتهم قبل خوض غمار البطولة العربية، وقد تم تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني خصيصًا لهذه المشاركة، ويضم كوكبة من الخبرات الكروية المصرية:

حلمي طولان: مديراً فنياً.

أحمد حسن: مديراً للمنتخب.

ممدوح محمدي: مدرباً عاماً.

محمد نور: مدرباً عاماً.

عصام الحضري: مدرباً لحراس المرمى.

أيمن حافظ: مديراً إدارياً.

وكانت قرعة كأس العرب 2025 قد أوقعت منتخب مصر الوطني في المجموعة الثالثة، وهي مجموعة قوية تضم منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من مباراة التصفيات بين منتخبي الكويت وموريتانيا.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، على أن تسبقها مباريات تأهيلية حاسمة يومي 25 و26 نوفمبر.