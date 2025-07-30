شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، حيث شهدت الساحة الرياضية اليوم العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لمواجهة مودرن سبورت فى انطلاقة الدوري.

الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لمواجهة مودرن سبورت فى انطلاقة الدوري

فاز فريق الكرة بالنادي الأهلي على إنبى بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب التتش في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري المصري.

تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع ظهير تونسي لخلافة علي معلول

كشف مسئولو الأهلي حقيقة المفاوضات مع التونسي ريان الرحيمي لاعب نادي البنزرتي التونسي ، وأوضحوا أن النادي لم يُقدم أي عرض لضم اللاعب الشاب ولم يتفاوض معه.

الزمالك يعرض 700 ألف دولار لضم الرومانى كورديا.. واللاعب يرفض

تقدم مسئولو نادى الزمالك بعرض مالى إلى الروماني أندرى كورديا لاعب فريق الطائي السعودى السابق لضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض خلال ميركاتو الصيف، لتدعيم مركز الجناح الأيمن.

10ملايين جنيه مكافأة بطل كأس عاصمة مصر فى النسخة الجديدة

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، مكافأة بطل النسخة الجديدة من بطولة كأس عاصمة مصر حيث يحصل الفريق الفائز على مبلغ 10 ملايين جنيه.

الزمالك يعلن التعاقد مع أحمد ربيع 5 سنوات رسميا

أعلن نادي الزمالك رسمياً عن التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شوبير يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قراره توفير الرعاية الصحية لحسن شحاتة

حرص الإعلامى أحمد شوبير على توجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قراره تجاه الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

بيراميدز يعود من تركيا ويستعد لفترة الإعداد الثانية

تعود اليوم، الثلاثاء، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى القاهرة، قادمة من تركيا عقب انتهاء معسكر الإعداد الخارجى الذى أقامه الفريق استعدادًا للموسم الكروى.