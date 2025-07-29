الامارات | زكريا أحمد: لا مشكلة في حراسة مرمى «الأبيض».. عيسى وخصيف الأكثر جاهزية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب حراس مرمى كرة القدم، الدكتور زكريا أحمد، الحُرّاس الذين تم اختيارهم في القائمة الجديدة للمنتخب الوطني لكرة القدم، وهم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وعدلي محمد، بأنهم الأفضل حالياً في الدوري الإماراتي، وأنه لا توجد مشكلة في هذا المركز، معتبراً أن الحارس الشاب، حمد المقبالي يُعد مشروع حارس للمستقبل، إلى جانب الحارس عدلي محمد، الذي انضم أخيراً إلى صفوف نادي النصر، ما يفتح أمامه باباً جديداً للتألق.

وشدّد زكريا على أهمية الاستقرار في مركز حراسة مرمى المنتخب الوطني، الذي شغله في الفترة الماضية كل من حارس العين خالد عيسى، وحارس الجزيرة علي خصيف، لكونهما الأكثر خبرة وتجربة دولية وجاهزية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا توجد مشكلة حالياً في حراسة مرمى المنتخب، وذلك قبيل مباراتيه المرتقبتين أمام منتخبَي عُمان وقطر، يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026. وأشار إلى أن المنتخب بحاجة في هذه المرحلة إلى حارس مرمى أكثر خبرة في التشكيلة الأساسية، وهو خالد عيسى، رغم أن القرار النهائي يبقى بيد مدرب المنتخب، الروماني كوزمين.

وأضاف زكريا أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «مركز حراسة المرمى يُعد مهماً جداً، ولذلك فإن أي تغيير في هذا المركز لن يكون في مصلحة المنتخب، ويجب الاستقرار على الحارسين خالد عيسى وعلي خصيف، لما يملكانه من خبرات دولية كبيرة في مباريات حاسمة».

وأشار زكريا أحمد، الذي سبق له العمل مدرباً لحراس مرمى المنتخب، إلى وجود وجوه شابة جديدة في مركز الحراسة، مثل حمد المقبالي، وعدلي محمد، وكذلك حارس مرمى الشارقة خالد توحيد، وحارس الوصل سهيل المطوع، معتبراً أنهم يُشكلون رديفاً للحراس أصحاب الخبرة، مثل خالد عيسى وعلي خصيف.

يُذكر أن المنتخب يواصل حالياً معسكره الخارجي في النمسا، بمشاركة 29 لاعباً، تم اختيارهم في القائمة الجديدة، ويستمر المعسكر حتى السادس من الشهر المقبل، في إطار التحضيرات لمباراتي ملحق المونديال.

ومن المقرر أن يُقيم المنتخب معسكراً تدريبياً آخر في سبتمبر المقبل، في إطار حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية من جميع الجوانب، وسط استشعار الجميع في المنتخب لحجم المسؤولية، خصوصاً أن «الأبيض» بات على بُعد مباراتين فقط من تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وأكد زكريا أحمد أن «المنتخب بحاجة خلال الفترة المقبلة إلى خوض مزيد من المباريات الودية، إلى جانب ضرورة الاستقرار على التشكيلة الأساسية».

وشدّد أيضاً على أهمية أن يقوم مدرب حراس مرمى المنتخب بتحليل أداء منتخبي عُمان وقطر بشكل دقيق، لتحديد مناطق الخطورة، خصوصاً أن كلا المنتخبين قام أخيراً بتجديد طاقمه الفني.

كما أكّد زكريا أحمد على ضرورة مشاركة الحارس الأساسي للمنتخب، خالد عيسى، بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل الأسلوب الجديد الذي يتّبعه المنتخب تحت قيادة المدرب كوزمين، معتبراً أن الوقت لم يعد في مصلحة المنتخب مع اقتراب موعد مباراتي الملحق.