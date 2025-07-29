إيفرتون يتعاقد مع المدافع الدولي المغربي آزنو من بايرن ميونيخ

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي الثلاثاء تعاقده مع المدافع الأيسر الدولي المغربي الواعد آدم آزنو من بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني لكرة القدم لمدة أربع سنوات دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وقال إيفرتون الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر، إن آزنو البالغ من العمر 19 عاما وقع عقدا لمدة أربع سنوات مع البلوز حتى نهاية حزيران/يونيو 2029".

وعلق مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس على الصفقة قائلا: "يسعدنا ضم آدم إلى إيفرتون. إنه لاعب شاب موهوب يتمتع بإمكانيات كبيرة".

واضاف "ليس من السهل الحصول على مركز الظهير الأيسر، وقد تعاقدنا مع لاعب شاب نأمل أن يتطور خلال فترة وجوده مع إيفرتون".

من جهته، قال آزنو في حديث لقناة إيفرتون بعد انتقاله إلى ميرسيسايد "أنا سعيد جدا لوجودي هنا. أنا فخور جدا بكوني جزءا من هذا الفريق".

وأضاف خريج أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة في برشلونة (2019 2022): "المشروع الذي قدموه لي رائع حقا. الدوري الإنكليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم، لذا أنا متحمس جدا لبدء مشواري به".

وتابع "الملعب جميل حقا. يمنحك شعورا رائعا، ومن الجيد أن يدعمنا جماهيرنا. إنه مثالي لنا. أودّ فقط أن أقول إنني ممتن جدا لوجودي هنا. أنا فخور جدا، وسأبذل قصارى جهدي في كل حصة تدريبية وكل مباراة".

وبات آزنو رابع لاعب ينضم إلى إيفرتون بقيادة مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس في الصيف الحالي بعد لاعب الوسط الارجنتيني كارلوس "شارلي" ألكاراس من فلامنغو البرازيلي، المهاجم الفرنسي الغيني ثييرنو باري من فياريال الاسباني وحارس المرمى الايرلندي مارك ترافرز من بورنموث.

وأوضح أزنو "تحدث (مويس) معي، وتحدث معي عن الفريق وكيف يريدني. لذلك اتخذت قراري مباشرة عندما تحدثت معه. اتخذتُ قراري بسرعة كبيرة بفضل كلماته التي قالها لي. لقد منحني الثقة، لذلك قررت التوقيع".

ولا يزال آزنو في بداية مسيرته الكروية الناشئة، وقد وصل إلى إيفرتون بعد أن اكتسب بالفعل خبرة قيمة في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.

وعاش الشاب المولود في برشلونة في المدينة لمدة 16 عاما، وبعد انتقاله إلى ألمانيا، عاد إلى إسبانيا الموسم الماضي، حيث لعب على سبيل الاعارة لفترة قصيرة مع ريال بلد الوليد.

وشارك آزنو في 13 مباراة في الدوري الإسباني خلال النصف الثاني من موسم 2024/2025، منها 10 مباريات أساسيا.

وخاض آزنو الذي يحمل الجنسية الاسبانية أيضا، أربع مباريات موسم 2024 2025 مع بايرن ميونيخ الذي انتقل الى صفوفه صيف 2023، وشارك معه في مونديال الاندية في الولايات المتحدة هذا الصيف.