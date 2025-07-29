شكرا لقرائتكم خبر عن عقب اعتذاره عن المشاركة بالقسم الثالث.. هبوط فريق السيد سالم وتغريمه ماليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، على هبوط فريق السيد سالم إلى الدرجة الرابعة وتوقيع غرامة مالية على النادى، عقب تقديم اعتذاره عن المشاركة في مباريات دورى القسم الثالث.

ومن جانب آخر، يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، انطلاق دورى القسم الثالث في الموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل.

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة انطلاق دورى القسم الثاني "ب" فى الموسم الجديد 2025 - 2026 يوم 21 أغسطس المقبل، فيما استقر اتحاد الكرة بشكل مبدئي على 31 أغسطس المقبل موعداً لانطلاق النسخة الجديدة من دوري المحترفين المصري، وذلك ضمن خطة تطوير المسابقة وزيادة تنافسيتها في الموسم الجديد.

ووافق اتحاد الكرة على استخراج تصريح مؤقت للمدربين فى الدورى الجديد، فى حال عدم حصولهم على الرخص التدريبية اللازمة للعمل فى الموسم الجديد بمختلف الدرجات والأقسام.

وأبلغ اتحاد الكرة المناطق بأنه لن يتم استخراج بطاقات المدربين إلا بعد سداد كافة الجزاءات التى صدرت بحقه واجتيازه لرخصة التدريب المحددة لكل مسابقة، مع جواز استخراج تصريح مؤقت للعمل بالمسابقة بشرط أنه يكون مدته موسم واحد لحين اجتياز رخصة التدريب ولايحق له التواجد بالملعب أو التسجيل فى قائمة المباراة الا بعد استخراج الكارنيه.