شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بعنوان رمية التماس لمدربي الرخصة الأفريقية D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل منطقة القاهرة لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، احتضان الدورتين الأفريقيتين لمدربي كرة القدم برخصة D (D109 و D110) بنادي اتحاد الشرطة.

وشمل برنامج اليوم محاضرة قدمها جمال عبدالله لمدربي الرخصة D بعنوان رمية التماس.

كان الافتتاح بحضور محمد حشيش، المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وعلاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري، كما حضر الافتتاح عاطف عطية، المحاضر الرئيسي للدورة.

شملت فعاليات اليوم الأول إجراء مقابلات شخصية واختبارات عملية للمدربين المشاركين في قاعة النادي والملعب، وذلك لتحديد القوائم النهائية للمقبولين في كل مجموعة.

تشرف على الدورة لجنة من منطقة القاهرة لكرة القدم تضم عاطف عطية (رئيس لجنة المدربين بالفرع)، وعوض عبدالرحمن (عضو اللجنة)، ومحمد طه (مقرر اللجنة).