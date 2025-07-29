شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل نبيل عماد دونجا مع الزمالك يُحسم الأسبوع المقبل بقرار من فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الشارع الزملكاوي خلال الأسبوع المقبل تحديد مصير لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، نبيل عماد دونجا، حيث يعود القرار النهائي بشأن بقائه أو رحيله إلى المدير الفني الجديد، البرتغالي يانيك فيريرا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد المؤشرات والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن احتمالية رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء.

ورغم هذه الشائعات المتداولة، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة نادي الزمالك حول مستقبل دونجا، مفضلةً الانتظار لحين حسم الموقف من قبل الجهاز الفني الجديد.

من جانبه، تلقى دونجا عدة عروض من أندية ليبية، في ظل سعي وكلائه لتسويقه مع اقتراب نهاية عقده. اللافت أن إدارة الزمالك أو لجنة التخطيط لم تعقد أي جلسات مع اللاعب للتجديد مبكرًا، على غرار ما حدث مع لاعبين آخرين، مما يزيد من الغموض حول مستقبله.

يُذكر أن دونجا شارك في 12 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا، فيما تلقى 3 بطاقات صفراء، وهي أرقام قد تؤثر على قرار المدير الفني الجديد بشأن استمراره مع الفريق.

وستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كان دونجا سيواصل مسيرته بقميص الزمالك أم سيبدأ فصلاً جديدًا في مسيرته الاحترافية.