نجم الأهلي مروان عطية وزوجته سلمى صقر يحتفلان بمولودتهما الأولى "ألما"

القاهرة - سامية سيد - في أجواء من الفرحة الغامرة والسعادة العائلية، احتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، مروان عطية، وزوجته سلمى صقر، بقدوم مولودتهما الأولى التي أطلقا عليها اسم "ألما".

شاركت سلمى صقر متابعيها وجماهير الأهلي هذه اللحظات السعيدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت صوراً مؤثرة تجمعها بزوجها وطفلتهما حديثة الولادة، مرفقة إياها بتعليق معبر جاء فيه: "الحمد لله.. نورت حياتنا أجمل فراشة في الدنيا كلها".

لاقى الخبر تفاعلاً واسعاً وإيجابياً من قبل أصدقاء ومحبي الثنائي، بالإضافة إلى جماهير النادي الأهلي العريضة، الذين سارعوا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم "ألما".

وتمنّى الجميع للمولودة الصغيرة الصحة والسعادة، ولأسرة مروان عطية حياة مليئة بالخير والبركة، في هذه المناسبة السعيدة التي أضاءت منزل اللاعب.