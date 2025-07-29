شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يراقب موقف جاد مع المصرى قبل تجديد المفاوضات مع الزمالك لضم صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى بيراميدز موقف محمود جاد، حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، مع ناديه، خاصة بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود بين الطرفين، ودراسة مسئولى النادى البورسعيدى تجميد الحارس، وإحالة أوراقه إلى مقاعد البدلاء في الفترة المقبلة، بسبب أزمة تجديد التعاقد التي نشبت مؤخراً بين الطرفين، حيث طلب اللاعب رفع قيمة تعاقده إلى الفئة الأولى وزيادة راتبه مع الفريق البورسعيدي.

ويرغب بيراميدز فى التعاقد مع محمود جاد، وقد تتسبب أزمة الحارس مع ناديه فى تسهيل أمور انتقاله لصفوف الفريق السماوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أدى عدم توصل مسئولى المصري إلى اتفاق حاسم مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البورسعيدي، لتجديد تعاقده مع النادي إلى استبعاد اللاعب من رحلة تونس، وذلك للانتظام فى معسكر إعداد للموسم الجديد. فى الوقت نفسه يضع نادى بيراميدز محمد صبحى حارس مرمى المصرى البورسعيدى، على قائمة الحراس المطلوبين فى الفريق، شرط عدم التمكن من ضم محمود جاد الذى ياتى فى المرتبة الأولى لبيراميدز. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة وقبل غلق باب الانتقالات، فتح باب المفاوضات بين المصرى وبيراميدز على الحارس محمود جاد، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق سيتم التواصل مع الزمالك لضم محمد صبحى، الذى تم التوصل معه لاتفاق سابق.

ويكثف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اتصالاته خلال الساعات الأخيرة، وذلك للتوصل إلى اتفاق مع أحد الفرق التونسية لخوض مباراة ودية رابعة ضمن معسكر إعداد الفريق البورسعيدي المقام حالياً بمدينة سوسة التونسية، استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وانتهى المصري أمس من خوض ثالث التجارب الودية أمام الترجي التونسي، والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف، حيث أقيمت المباراة في تونس العاصمة، قبل أن تعود بعثة الفريق البورسعيدي إلى مقر إقامتها بمدينة سوسة عقب اللقاء.

كان المصري قد خاض 3 مباريات ودية خلال معسكره بتونس، حيث تعادل في المباراة الودية الأولى أمام الصفاقسي التونسي بهدف لمثله، فيما خسر في الودية الثانية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز في الودية الثالثة بهدف نظيف على الترجي، في لقاء شهد أجواء عصيبة بسبب المشادات التي جرت على هامش اللقاء.

صفقات المصري الصيفية

كان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.