الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لمواجهة مودرن سبورت فى انطلاقة الدوري

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الكرة بالنادي الأهلي على إنبى بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب التتش في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري المصري التي ستنطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

سجل الهدف الأول أفشة في الشوط الأول، وأضاف تريزيجيه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

على صعيد متصل؛ قرر الجهاز الفني لـ الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ربييرو المدير الفني للفريق إقامة مباراة ودية مع بتروجت يوم الأحد المقبل، ضمن استعدادات الفريق لبطولة الدوري الممتاز.

وستكون ودية الأهلي أمام بتروجت هي الأخيرة في إطار استعدادات الأهلي لبطولة الدوري التي يستهل الأحمر منافساته فيها بمواجهة بمواجهة مودرن سبورت يوم 9 أغسطس المقبل في الجولة الإولى لبطولة الدوري الممتاز.

وعادت بعثة الأهلي من تونس أمس الأول، الأحد بعد خوض معسكر تدريبي هناك استمر قرابة 10 أيام خاض خلالهم الأهلي مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين وانتهتا بفوز الأهلي 4_1 و5_صفر على التوالي.

ولم يحصل الأهلي على راحة بعد العودة من تونس حيث خاض الفريق مراناً أمس قبل ان يهزم إنبي بثنائية مساء اليوم.