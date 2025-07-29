أوباميانغ يقترب من العودة إلى مرسيليا (النادي)

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا : أعلن مرسيليا، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، في بيان الثلاثاء أن مهاجمه السابق الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ سيعود إلى صفوفه بعد موسم قضاه مع القادسية السعودي.

وقال النادي إن المهاجم البالغ من العمر 36 عاما سيصل إلى جنوب فرنسا في وقت متأخر مساء الأربعاء، مشيرا الى أنه سيرتدي قميص النادي من جديد بمجرد اجتيازه الفحص الطبي وتوقيع عقده رسميا، ربما الخميس.

ودافع المهاجم السابق لأرسنال وتشلسي الانكليزيين وبرشلونة الاسباني عن ألوان مرسيليا في موسم 2023 2024، مسجلا 30 هدفا مع 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، محطما الرقم القياسي على الإطلاق للأهداف في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (34 هدفًا)، وهي المسابقة التي تم اختياره فيها كأفضل لاعب.

وانتقل أوباميانغ إلى القادسية بعد فشل مرسيليا في التأهل إلى البطولات الأوروبية حيث حل ثامنا في الدوري، لكنه فسخ عقده وديا مع النادي السعودي بعدما قدم معه موسما جيدا سجل خلاله 17 هدفا مع ثلاث تمريرات حاسمة في 32 مباراة في الدوري حيث أنهاه في المركز الرابع، وبلغ معه المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك التي خسرها امام الاتحاد بطل الدوري.

كما لعب أوباميانغ، الهداف التاريخي لمنتخب الغابون برصيد 35 هدفا، مع ميلان الايطالي الذي أعاره لاندية ديجون وليل وموناكو وسانت إتيان الفرنسية، قبل الانتقال الى بوروسيا دورتموند الالماني.