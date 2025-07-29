شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ربيع: اللعب للزمالك كان حلمي.. وسأقاتل لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد ربيع، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم مؤخراً للأبيض قادماً من البنك الأهلي، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي إن المفاوضات بدأت لضمه مع طريق وكيل أعماله، وبعدها بدأ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في التفاوض مع إدارة نادي البنك الأهلي لحسم الصفقة.

وأوضح أحمد ربيع أنه بمجرد وصول عرض الزمالك وافق على الفور وبدون تردد، مشدداً على أنه رغبته كانت اللعب للقلعة البيضاء، بالرغم من العروض التي تلقاها.

وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق وسينفذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بأفضل صورة ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات.

وأضاف أحمد ربيع، أنه يجيد اللعب في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن، موضحاً أنه تحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز منهما. وأكد اللاعب أن طموحاته مع الزمالك تتمثل في حصد كل البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم المقبل.

واختتم أحمد ربيع تصريحاته قائلاً: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك، ونعدهم ببذل أقصى جهد لحصد البطولات وإسعادهم في الموسم المقبل".