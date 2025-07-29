شكرا لقرائتكم خبر عن ودية الأهلى تنهى تحضيرات إنبى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي أن تكون المباراة الودية أمام الأهلي، التي تقام اليوم الثلاثاء، هي الأخيرة للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

واكتفى الفريق البترولي بالمباريات الودية التي خاضها خلال الفترة الماضية، سواء في معسكر الإسكندرية أو الإسماعيلية، حيث خاض عددًا من اللقاءات التي ساهمت في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، وسمحت للجهاز الفني بقيادة مديره الفني حمزة الجمل بالوقوف على مدى جاهزية العناصر الأساسية واللاعبين الجدد المنضمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر داخل النادي لـ الخليج 365 أن الجهاز الفني لـ إنبي قرر بدء تخفيف الأحمال البدنية بشكل تدريجي، مع اقتراب موعد انطلاق الدوري، من أجل الوصول إلى أفضل حالة بدنية وفنية للفريق قبل ضربة البداية.

ويفتتح إنبي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة قوية أمام نادي فاركو، في لقاء يسعى من خلاله الفريق البترولي لتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة قوية في سباق الدوري.

وشهدت الفترة التحضيرية للموسم اهتمامًا خاصًا من الإدارة والجهاز الفني بتدعيم الصفوف، حيث أبرم النادي عددًا من الصفقات المميزة التي تهدف إلى تعزيز الفريق في أكثر من مركز، استعدادًا لموسم يتوقع أن يكون تنافسيًا للغاية.

ويأمل إنبي في تحسين نتائجه بالموسم الجديد والمنافسة على مراكز متقدمة، بعدما قدم الفريق مستويات متفاوتة خلال الموسم الماضي، ويسعى الجمل وجهازه المعاون لتحقيق الاستقرار الفني منذ الجولات الأولى.