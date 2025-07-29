شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يُعير 5 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي سموحة إعارة خمسة من لاعبيه إلى أندية مختلفة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتطوير اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة بشكل أكبر.

وشملت قائمة اللاعبين المعارين كلًا من، محمد أشرف إلى صفوف نادي المصرية للاتصالات، محمد عصام وأدهم حمادة لنادي أبو قير للأسمدة، وعلي عمروإلى نادي الداخلية، وأشرف مجدي سيكمل الموسم مع نادي غزل المحلة.

تأتي هذه الإعارات في إطار خطة سموحة لإعادة هيكلة بعض المراكز ومنح اللاعبين الشباب فرصة اكتساب الخبرة اللازمة في دوريات مختلفة، مما يعود بالنفع على النادي واللاعبين على حد سواء في المستقبل.

في سياق أخر، نجح مسئولو نادي سموحة في ضم النيجيري ستيفان امانوكو مهاجم تشيلسي الغاني لمدة 3 مواسم، لتدعيم صفوف الموج الأزرق في الموسم الجديد 2025 / 2026.

وتمكن مسئولو نادي سموحة من ضم امانوكو مقابل مبلغ 50 ألف دولار لشراء المدة المتبقية في عقده، حيث يجيد اللاعب اللعب في مركز المهاجم.