شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دوري القسم الثاني للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الاتحاد المصري لكرة القدم غدا قرعة دوري القسم الثاني للكرة النسائية للموسم الرياضي 2024/2025، ومن المقرر أن تُجرى القرعة في تمام الساعة 12:00 ظهر الأربعاء الموافق 2024/7/30.

جاء ذلك في خطاب رسمي صادر عن إدارة شئون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موجهًا إلى السادة أندية القسم الثاني للكرة النسائية.

ودعا الاتحاد الأندية المعنية إلى حضور مندوب مفوض من النادي، مصطحبًا معه تفويضًا رسميًا، لمقر الاتحاد بالجزيرة لإجراء مراسم القرعة.

وقد أرفق الاتحاد المصري لكرة القدم بالخطاب قائمة بأسماء الأندية المشاركة في دوري القسم الثاني للكرة النسائية لموسم 2024/2025، والتي تضم 11 ناديًا موزعة على عدة محافظات، وهي كالتالي:

حدائق حلوان (القاهرة)

الزهور (القاهرة)

طلائع الجيش (القاهرة)

السكة الحديد (القاهرة)

إيديال (القاهرة)

6 أكتوبر (الجيزة)

سموحة (الإسكندرية)

مركز شباب الزهور (بورسعيد)

بورفؤاد (بورسعيد)

مركز شباب أبو حماد (الشرقية)

الاتحاد السكندري (الإسكندرية)