شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهنئ ياسر إدريس كأول مصري يتقلد منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة نادى الأهلي، ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد المصري للسباحة بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، كأول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الرياضات المائية.

وجاء نص التهنئة كالتالي: «السيد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، يسعدني أن أهدي لسيادتكم تحيات السادة أعضاء مجلس إدارة النادي وتحياتي وبعد، نتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة فوزكم المستحق بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، كأول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الرياضات المائية، وهو إنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز لكل محبي الرياضة في مصر والعالم العربي.

وأضاف الأهلي في التهنئة الموجهة لياسر إدريس قائلا : أن هذا الإنجاز يعد تتويجا لمسيرة طويلة من العطاء والعمل الدؤوب، وجهودكم الكبيرة في تطوير الرياضات المائية على المستويين المحلي والدولي، مما جعلكم نموذجا مشرفًا للقيادة الرياضية الواعية والناجحة.