مجدى عبد العاطى يشارك في مؤتمر المدربين الدولي بألمانيا ..صور

القاهرة - سامية سيد - شارك مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت في مؤتمر المدربين الدولي في جامعة لايبزيغ الألمانية لتطوير كرة القدم و بدعوة من الاتحاد الالماني لكرة القدم.

وحضر مجدى عبد العاطى ورشة العمل بحضور نجوم العالم وعلى رأس المحاضرين يويليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا و يورجن كلينسمان المدير الفني السابق لمنتخب المانيا و كوستا رونجايتش المدير الفني لفريق اودينيزي الإيطالي و روجر شميت المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي وتعمل هذه الورشة على تطوير المدربين في جميع أنحاء العالم ولأول مرة يتواجد مدرب مصري في نسختها الحالية.

ومن المقرر أن يواجه فريق مودرن سبورت نظيره الأهلى فى أفتتاح مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز يوم السبت الموافق 9 أغسطيس المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وأسفرت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2025 التى أقيمت بمقر اتحاد الكرة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، وجاءت مباريات مودرن سبورت بالدور الأول من المسابقة على النحو التالي:

الجولة الأولى:

مودرن سبورت والأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثانية:

الاتحاد السكندري ومودرن سبورت على ملعب ستاد الإسكندرية

الجولة الثالثة:

مودرن سبورت والزمالك على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الرابعة:

بيراميدز ومودرن سبورت على ملعب الدفاع الجوي

الجولة الخامسة:

مودرن سبورت وحرس الحدود على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة:

طلائع الجيش ومودرن سبورت على ملعب جهاز الرياضة

الجولة السابعة:

مودرن سبورت وانبي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثامنة:

سيراميكا ومودرن سبورت على ملعب ستاد هيئة قناة السويس

الجولة التاسعة:

مودرن سبورت وفاركو على ملعب ستاد القاهرة

الجولة العاشرة: - off

الجولة الحادية عشرة:

وادي دجلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد السلام

الجولة الثانية عشرة:

مودرن سبورت والمقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الثالثة عشرة:

غزل المحلة ومودرن سبورت على ملعب ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة عشرة:

مودرن سبورت والبنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الخامسة عشرة:

زد ومودرن سبورت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السادسة عشرة:

مودرن سبورت والإسماعيلي على ملعب ستاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة:

الجونة ومودرن سبورت على ملعب خالد بشارة

الجولة الثامنة عشرة:

مودرن سبورت وكهرباء الاسماعيليه على ملعب ستاد القاهرة

الجولة التاسعة عشرة:

المصري ومودرن سبورت على ملعب ستاد السويس الجديد

الجولة الـ20:

مودرن سبورت وبتروجت على ملعب ستاد القاهرة

الجولة الـ21:

سموحة ومودرن سبورت على ملعب ستاد برج العرب.



