أجراس القلعة مستمرة.. الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو نادى الزمالك للإعلان عن صفقة جديدة ضمن الصفقات التى ابرمها النادى لتدعيم صفوف الفريق فى ميركاتو. الصيف ، حيث نضرت الصفحة الرسمية فيديو مع دق الاجراس مع ظهور قلعة عالية والتعليق على الفيديو:" أجراس القلعة مستمرة ".

ظهر جميع اللاعبين الجدد لفريق الزمالك في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم أمام فريق رع، ضمن استعدادات القلعة البيضاء لانطلاق الموسم الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على نظيره رع، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد. سجل ناصر ماهر هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وعمر جابر ومحمد شحاتة، وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وناصر ماهر وشيكو بانزا وناصر منسي.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك الذي سيطر على مجريات الأمور، وتوالت المحاولات من قبل لاعبي الفريق للتسجيل.

وفى المقابل اعتمد الفريق المنافس على التأمين الدفاعي واللجوء للهجمات المرتدة، وفي الدقيقة 27 تمكن ناصر ماهر من تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعدما تلقى تمريرة من أحمد عبد الرحيم "إيشو" وسددها مباشرة في المرمى.

وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز، وألغى الحكم هدفاً سجله الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة 40 بداعى التسلل لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمهدي سليمان بدلاً من محمد عواد، وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثاني.

وبعد ذلك دفع الجهاز الفني للفريق بكل من، سيف الجزيري وأحمد شريف وأحمد حمدي ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وعلي نوفل وهاني ياسر وسيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر، بدلاً من العناصر التي شاركت منذ بداية اللقاء.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون ترجمة الفرص التي سنحت للفريق لينتهي اللقاء بفوز الفريق بهدف دون رد.