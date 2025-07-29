بوغاتشار يغيب عن "لا فويلتا"

الرياص - اسماء السيد - باريس : سيغيب السلوفيني تادي بوغاتشار، المتوج الأحد بلقب طواف فرنسا للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية الأحد، عن طواف إسبانيا (لا فويلتا) بين 23 آب/أغسطس و14 أيلول/سبتمبر المقبلين، بحسب ما أعلن فريق الإمارات الثلاثاء.

وأوضح فريقه في بيان أنه بعد أن بدا عليه التعب في نهاية النسخة 112 من طواف فرنسا، سيأخذ السلوفيني الذي احتل المركز الثالث في لا فويلتا عام 2019 خلال مشاركته الوحيدة "استراحة مستحقة قبل العودة إلى المنافسة في أميركا الشمالية" في سباقي الجائزة الكبرى لكيبيك ومونتريال في أيلول/سبتمبر.

وقال بوغاتشار البالغ من العمر 26 عاما في البيان "بعد طواف متطلب جدا مثل طواف فرنسا، قررنا أنه من الأفضل أن نأخذ قسطا من الراحة".

وأضاف "من الواضح أن فويلتا هو الطواف الذي أرغب في خوضه مرة أخرى، لدي ذكريات رائعة من عام 2019، لكن جسدي اليوم يخبرني أنه بحاجة إلى الراحة".

وتابع "أنا سعيد بالعودة إلى كندا للمشاركة في سباقين صعبين ولكن رائعين"، مشيرا الى انه استهدف هذين السباقين "لاستعادة مستوى جيدا لهذا الجزء من الموسم، وخاصة لبطولة العالم" على الطريق التي ستقام في رواندا في 28 أيلول/سبتمبر.

ويعتبر لقب طواف إسبانيا هو الوحيد بين الطوافات البارزة الذي يغيب عن قائمة الإنجازات الاستثنائية للسلوفيني بعد فوزه بطواف فرنسا أربع مرات (2020، 2021، 2024، 2025) وسباق جيرو دي إيطاليا مرة واحدة (2024)، وهي سباقات تستغرق منافساتها ثلاثة أسابيع.

وفي غياب بوغاتشار، سيتولى جواو ألميدا دور قائد الفريق الإماراتي. واضطر الدراج البرتغالي البالغ من العمر 26 عاما، أبرز المساعدين للسلوفيني في طواف فرنسا، إلى الانسحاب من المرحلة التاسعة بعد يومين من سقوطه.

وسيتمكن ألميدا، الفائز بطوافات إقليم الباسك، روماندي وسويسرا هذا الموسم، من الاعتماد على الإسباني خوان أيوسو لدعمه خلال الأسابيع الثلاثة من الطواف الاسباني.

ويبدأ طواف فويلتا من إيطاليا، بمدينة تورينو في 23 آب/أغسطس، مع ثلاث مراحل إيطالية أولى مرورا بجبال الألب الفرنسية خلال المرحلة الرابعة، قبل الوصول أخيرا إلى إسبانيا في المرحلة الخامسة.