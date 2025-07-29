عملية جراحية ناجحة لتير شتيغن أسفل الظهر

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أن حارس مرماه الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن خضع لعملية جراحية ناجحة أسفل ظهره دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وكتب النادي الكاتالوني في بيان على موقعه الرسمي "خضع حارس مرمى نادي برشلونة، تير شتيغن، لعملية جراحية ناجحة"، مضيفا "أجريت العملية على يد الدكتورة أميلي ليغليز، تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي، في عيادة بوردو ميرينياك الرياضية".

وتابع "تتوقف عودته الى الملاعب على مدى تطور تعافيه".

وكان تير شتيغن أعلن الخميس الماضي أنه سيخضع للعملية الجراحية التي قد تبعده ثلاثة أشهر.

وكتب ابن الثالثة والثلاثين في صفحته على موقع انستغرام "هذا يوم صعب بالنسبة لي. جسديا، ورياضيا، أشعر بأني في حال جيدة، رغم معاناتي أحيانا من الألم لسوء الحظ".

وأضاف اللاعب الذي انضم إلى برشلونة عام 2014 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ "بعد نقاشات مكثفة مع الفريق الطبي في برشلونة وخبراء خارجيين، فإن أسرع وأفضل طريقة للتعافي تماما هي الخضوع لجراحة".

وتابع "بعد جراحتي الأخيرة في الظهر، عدت إلى الملعب بعد 66 يوما... هذه المرة، يعتقد الأطباء بأن فترة الغياب المناسبة ستكون ثلاثة أشهر، تفاديا لأي مخاطرة".

وكان برشلونة تعاقد مع حارس مرمى جاره اللدود إسبانيول جوان غارسيا هذا الصيف، ويتوقع أن يكون ابن الرابعة والعشرين الحارس الأول أمام البولندي المخضرم فويتشيخ شتشيزني.

وذكرت تقارير صحافية إسبانية أن برشلونة كان ينوي بيع تير شتيغن هذا الصيف، كي يتمكن من تسجيل لاعبيه الجديدين غارسيا والمهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد القادم من مانشستر يونايتد على سبيل الاعارة.