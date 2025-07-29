شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على الاتصالات 3-1 ودياً قبل مواجهة البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره المصرية للإتصالات بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على أحد الملاعب بمنطقة القاهرة الجديدة استعدادا لإنطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يفتتح فريق غزل المحلة مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز بمواجهة البنك الأهلى يوم الأحد الموافق 10 اغسطيس المقبل على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 10 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

نجحت لجنة التعاقدات بغزل المحلة في التعاقد مع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك والبنك الأهلى السابق، لمدة 3 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات سوبر، خاصة في الخط الخلفى بعد رحيل عمرو الجزار للبنك الأهلى .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة معسكرًا مغلقًا في القاهرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال، رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة والقدامى، حيث من المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر، يتم من خلالها تجربة عدد من اللاعبين وتقييم الأداء الجماعي.