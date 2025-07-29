شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه بتروجت الأحد المقبل في أخر بروفات الإستعداد للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ربييرو المدير الفني للفريق إقامة مباراة ودية مع بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن استعدادات الفريق لبطولة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع إنبي حالياً على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق لبطولة الدوري الذي يحمل المارد الأحمر لقبه .



وستكون ودية الأهلي أمام بتروجت هي الأخيرة في إطار استعدادات الأهلي لبطولة الدوري التي يستهل الأحمر منافساته فيها بمواجهة بمواجهة مودرن سبورت يوم 9 أغسطس المقبل في الجولة الإولى لبطولة الدوري الممتاز.

وعادت بعثة الأهلي من تونس أمس الأول، الأحد بعد خوض معسكر تدريبي هناك استمر قرابة 10 أيام خاض خلالهم الأهلي مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين وانتهتا بفوز الأهلي 4_1 و5_صفر على التوالي.

ولم يحصل الأهلي على راحة بعد العودة من تونس حيث خاض الفريق مراناً أمس ويخوض مساء اليوم مبارة ودية مع فريق إنبي.