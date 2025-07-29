شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغربي صلاح الدين مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وكان اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن شد عضلي خفيف، خلال معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في العاصمة الإدارية.

وبعد ذلك واصل اللاعب خوض برنامجه التأهيلي الذي يخضع له على هامش المران، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيما أدى لاعبو الفريق، فقرة تدريبات بدنية خفيفة خلال المران، وتولى الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة خفيفة بالكرة، لتجهيز اللاعبين للفترة المقبلة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للمرحلة المقبلة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.