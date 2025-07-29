شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تراجع سيراميكا.. بن حمودة يوقع على عقود انتقاله لشباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولي نادى شباب بلوزداد الجزائرى في الحصول على توقيع التونسى محمد على بن حمودة مهاجم غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب تراجع مسئولي سيراميكا عن إتمام الصفقة.

واقترب مسئولو شباب بلوزداد من الاتفاق مع غزل المحلة للتعاقد مع اللاعب، الذى أنهى كل الاتفاق حول راتبه مع النادى الجزائرى.

وكان محمد على بن حمودة قد دخل دائرة اهتمامات اكثر من نادٍ فى الانتقالات الصيفية الحالية، والتى أبرزها سيراميكا الذى ابتعد عن المفاوضات بعد ضمه الجنوب أفريقي فخرى لاكاى، كما دخل أيضا البنك الأهلى فى مفاوضات مع المحلة تحسبا لرحيل أسامة فيصل.

من جانب آخر، بدأ فريق غزل المحلة، بقيادة علاء عبد العال، معسكرا مغلقا السبت الماضى، بأحد فنادق القاهرة لمدة 10 أيام ضمن المرحلة الأخيرة قبل انطلاق مباريات الدورى المصرى الممتاز.

‎ومن المقرر أن يخوض غزل المحلة العديد من المباريات الودية في تلك الفترة، أبرزها مواجهة الزمالك الخميس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

‎وتمكن مسئولو غزل المحلة من التعاقد مع 8 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

‎جاء اللاعبون الذين تم التعاقد معهم بعد موافقة علاء عبد العال، كالآتي: أحمد العش لاعب البنك الأهلي لمدة 3 مواسم، ويوسف العزب لاعب خط وسط المقاولون العرب لمدة 3 مواسم، أحمد حامد شوشة مدافع فريق الجونة لمدة 3 مواسم، محمد إسلام أرموشه لاعب خط وسط المريخ البورسعيدي لمدة 4 مواسم.