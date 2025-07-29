شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه زد وديًا غدا في إطار الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة نظيره زد إف سي غدا الأربعاء، في إطار المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد، والذى يستهله الفريق السكندري بمواجهة طلائع الجيش.

وواجه سموحة خلال الفترة التحضيرية كل من مودرن سبورت، طلائع الأسطول، سبورتنج، وفاركو، وكانت هناك ودية أمام المقاولون العرب تم الغائها.

وقدم أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، في وقت سابق، تقريرا فنيا لمجلس إدارة النادي باحتياجات الفريق في الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها مهاجم صريح وجناحين، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وعلم الخليج 365 أن أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق السكندري، يحظى بدعم وثقة لا محدودة من مجلس إدارة نادي سموحة، لتقديم المستويات المطلوبة، وعودة سموحة للمنافسة في المركز المتقدمة في الموسم المقبل.

واعتمد مجلس إدارة نادي سموحة التشكيل الرسمي للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

ويقود الجهاز الفني لسموحة أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا، ويعاونه في مهمته أحمد حسام كمدرب عام، وينضم إليهما حسين عامر مدربًا، ومحمد فتحي مدربًا لحراس المرمى. كما تم تعيين الدكتور عبد الحليم كامل مخططًا للأحمال لضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا.