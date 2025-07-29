شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتسلم الاستغناء الخاص بـ"كاستلو" من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مسئولي نادى زد الاستغناء الخاص بالمدافع أحمد كاستلو من غزل المحلة لتسجيل اللاعب على السيستم الخاص بهم عقب إتمام الاتفاق بين مسئولي الناديين.

وكان مسئولي نادى زد قد نجحوا في الحصول على توقيع أحمد فتحي "كاستلو" مدافع فريق غزل المحلة خلال الأيام الماضية والاتفاق مع مسئولي ناديه على جميع كافة الأمور المادية.

وكلفت الصفقة خزينة نادى زد 12 مليون جنيه مع نسبة إعادة بيع تقدر بـ15% للبيع المستقبلى للاعب.

وخاض أحمد فتحي "كاستلو" صاحب الـ26 عاما 24 مباراة الموسم الماضي مع فريق غزل المحلة في بطولة الدورى الممتاز و3 مباريات في كأس مصر.

وتمكن مسئولو نادى غزل المحلة من التعاقد مع 10 لاعبين حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة القوية لأندية الدورى المصرى الممتاز.

حيث نجحت لجنة التعاقدات بغزل المحلة في التعاقد مع محمد عبد الغنى مدافع الزمالك والبنك الأهلى السابق، لمدة 3 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق بصفقات سوبر، خاصة في الخط الخلفى بعد رحيل عمرو الجزار للبنك الأهلى .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة معسكرًا مغلقًا في القاهرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

ويستهدف الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال، رفع الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة والقدامى، حيث من المقرر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال فترة المعسكر، يتم من خلالها تجربة عدد من اللاعبين وتقييم الأداء الجماعي.