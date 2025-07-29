شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة لـ رنيم الجداوي عقب نهاية دور المجموعات لبطولة الأفروباسكت لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

قدمت رنيم الجداوي، لاعبة ارتكاز منتخب مصر لكرة السلة للسيدات، مستوى أكثر من رائع خلال مرحلة دور المجموعات لبطولة الأفروباسكت، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل.

وساهمت رنيم في فوز المنتخب الوطني أمام أنجولا، في ثاني جولات البطولة، حيث استحوذت على سلة المنافس بتسجيلها 18 نقطة، إلى جانب متابعتها للكرة 10 مرات.

وتعد رنيم من أبرز نجمات دور المجموعات، إذ تصدرت قائمة المتابعات الدفاعية والهجومية بإجمالي 24 متابعة "ريباوند"، كما أنها الوحيدة التي حققت المهارة المزدوجة "الدابل دابل" خلال مباراتي دور المجموعات.

ولم تتوقف تألقها عند المتابعة والمهارة المزدوجة، بل تحتل أيضًا المركز الثالث على مستوى كلا من الفاعلية بإجمالي 19.5، وكذلك قائمة هدافات البطولة برصيد 36 نقطة.

ويستعد المنتخب الوطني لمباراته القادمة أمام جنوب السودان في دور الـ 16، في المواجهة المقرر لها غدًا الأربعاء.

وسيواجه الفائز في مباراة مصر وجنوب السودان، منتخب أوغندا في الدور ربع النهائي.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات محتلًا المركز الثاني من المجموعة الأولى التي ضمت رفقته كل من أنجولا وكوت ديفوار.

وحصل منتخب مصر على 3 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والخسارة من كوت ديفوار، ليحتل الوصافة بعد صاحب الأرض المتصدر برصيد 4 نقاط، فيما احتل أنجولا المركز الثالث برصيد نقطتين.

قائمة منتخب مصر في بطولة الأفروباسكت للسيدات

تضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلًا من، عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، إيمان جمال أخصائي تدليك محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.