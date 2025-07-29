النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : تعاقد نادي النصر مع لاعب الوسط الهجومي الدولي البرتغالي جواو فيليكس قادما من تشلسي الإنكليزي حتى عام 2027، وفقا لما أعلنه ثالث ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي الثلاثاء.

ورحّب "العالمي" بالوافد الجديد عبر منشور في حسابه على منصة "أكس" بمقطع فيديو لابن الخامسة والعشرين قال فيه "أنا هنا لنشر السعادة.. فلنحقق الفوز معا".

وكلّفت الصفقة خزائن النادي المملوك من طرف صندوق الاستثمارات السعودي ما يقارب ثلاثين مليون يورو (نحو 34 مليون دولار) للنادي الإنكليزي و10 ملايين يورو سنويا للاعب مع مكافآت مالية قد تصل إلى 950 ألف يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية.

ويأتي التعاقد مع فيليكس في إطار مساعي النصر تعزيز صفوفه بقيادة مدرب الهلال السابق ومدربه الحالي البرتغالي جورجي جيزوس الذي يتطلّع إلى قيادة الفريق للظفر بلقب الدوري المحلي بعد غياب منذ موسم 2019.

وعُيّن جيزوس في منصبه لمدة موسم واحد خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي، بعد تجربتين مع الهلال قاده في الأولى إلى التتويج بالكأس السوبر المحلية موسم 2019، قبل أن يحقق معه في التجربة الثانية الثلاثية المحلية في 2024، لكنه أقيل من منصبه بعد تراجع نتائج الفريق قبل نهاية الموسم الماضي.

وسيجاور المهاجم البالغ من العمر 25 عاما مواطنه كريستيانو رونالدو، إضافة إلى عدة نجوم آخرين نجح النادي بجذبهم منذ استحواذ صندوق الاستثمارات عليه، وفي مقدّمهم السنغالي ساديو مانيه والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

حجز مكان للمونديال

في المقابل، يأمل فيليكس التألق لحجز مكان له في تشكيلة منتخب بلاده بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس، وذلك قبل عام من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وعانى اللاعب الذي خاض 45 مباراة دولية وسجّل تسعة أهداف وأحرز لقب دوري الأمم الأوروبية في مناسبتين في 2019 و2025، من تجارب مخيبة للآمال في السنوات القليلة الماضية، وتحديدا منذ مغادرته أتلتيكو مدريد الإسباني، وقد يكون انتقاله إلى الدوري السعودي فرصة لاستعادة بريقه قبل العودة إلى أوروبا مجددا.

وبدأ فيليكس مسيرته مع بنفيكا حيث خاض بألوانه 43 مباراة سجّل خلالها 20 هدفا وقدّم 11 تمريرة حاسمة، قبل أن يلفت انتباه نادي العاصمة الإسبانية الذي تعاقد معه مقابل 148.42 مليون دولار في مستهل موسم 2020، في صفقة لا تزال الرابعة في تاريخ اللعبة من حيث قيمتها.

وفي مدريد، لعب تحت إشراف المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 131 مباراة سجّل خلالها 34 هدفا وقدّم 18 تمريرة حاسمة، محرزا معه لقب الدوري في موسم 2021.

بعد ذلك، التحق فيليكس بتشلسي الإنكليزي معارا في بداية موسم 2023 ثم إلى برشلونة الإسباني في الموسم التالي مُعارا أيضا (سجّل 10 أهداف وقدّم ست تمريرات حاسمة في 44 مباراة)، قبل أن يتعاقد معه النادي اللندني بصفة دائمة مقابل 60.67 مليون دولار في موسم 2025.