شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الأهلى الجديد يصل القاهرة بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

يصل القبرصى اليوناني لينوس جافريل المدير الفنى الجديد لفريق سلة الاهلى ، إلى القاهرة خلال الأسبوعين القادمين لتولى مهام عمله رسميا مع الفريق

ويأتى تأخر وصول المدرب الجديد فى ظل ارتباط عدد كبير من لاعبى الاهلى بالمشاركة مع المنتخبات فى البطولات

وأعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع المدرب القبرصي اليوناني لينوس جافريل لقيادة الفريق الأول لكرة السلة رجال لمدة موسمين.

