السنغالي بابي بادجي يوقع عقود انضمامه لصفوف سموحة

القاهرة - سامية سيد - وقع السنغالي بابا بادجي، مهاجم النادي المصري، لنادي سموحة رسميًا، قبل ساعات، لاتمام انتقاله للموج الأزرق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد خروجه من الحسابات الفني للنادي البورسعيدي في الموسم المقبل.

كان بابا بادجي قد انضم إلى النادي المصري في بداية الموسم الماضي قادماً من المغرب التطواني المغربي، وشارك اللاعب السنغالي مع المصري في 18 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف.

وقدم أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، في وقت سابق، تقريرا فنيا لمجلس إدارة النادي باحتياجات الفريق في الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها مهاجم صريح وجناحين، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وعلم الخليج 365 أن أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق السكندري، يحظى بدعم وثقة لا محدودة من مجلس إدارة نادي سموحة، لتقديم المستويات المطلوبة، وعودة سموحة للمنافسة في المركز المتقدمة في الموسم المقبل.

واعتمد مجلس إدارة نادي سموحة التشكيل الرسمي للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

ويقود الجهاز الفني لسموحة أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا، ويعاونه في مهمته أحمد حسام كمدرب عام، وينضم إليهما حسين عامر مدربًا، ومحمد فتحي مدربًا لحراس المرمى. كما تم تعيين الدكتور عبد الحليم كامل مخططًا للأحمال لضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا.