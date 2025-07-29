شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف 5 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة "اللكم أو الصفع" بدون كرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت لائحة الدورى الجديد التى وضعتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، توقيع عقوبة فى حالة اعتداء لاعب أو مدرب على منافسة بالكرة أو بدون كرة باللكم أو الصفع أو بالركل أو الرأس تصل إلى الإيقاف 5 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه.

وحمّلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الفريق الحاصل على لقب بطولة الدورى مسئولية أى خسارة أو ضرر يحدث للدرع ويجب عليه إعادته بحالته الأصلية للرابطة، وفى حالة عدم تمكنه من ذلك ، يلتزم بدفع تعويض يحدده مجلس ادارة الرابطة ويلتزم النادى ببلاغ الربطة على الفور فى حالة سرقة الدرع أو تعرضه للكسر أو الضرر ويحدد مجلس الرابطة التعويض اللازم.

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبة البصق على الجهاز الفنى أو الإدارى أو الجمهور فى لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026، وفى حالة قيام أحد أفراد الجهاز الإدارى بالبصق تكون العقوبة المنع من مرافقة الفريق مباراتين وغرامة 75 ألفا، وفى حالة قيام اللاعب بهذا الأمر تكون العقوبة الإيقاف 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه ويتم مضاعفتها إلى 6 مباريات و200 ألف فى حالة التكرار.

كما حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبة "سب الدين" فى لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026، وتضمنت أنه فى حالة التلفظ بعبارات بذيئة تخص الدين أو اللون أو العرق يتم معاقبة الشخص بالمنع من مرافقة الفريق 5 مباريات، حال كونه مسئولا بالجهاز الفنى أو الإدارى، وفى حال كونه لاعباً يتم معقابته بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

وأُجريت الأحد الماضى مراسم سحب قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2025-2026، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر بحضور كل من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية وأعضاء المكتب التنفيذي للرابطة ورؤساء ومندوبي الأندية المشاركة في المسابقة .

من جانبه، رحب النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالحضور موجها الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي التنسيق المستمر بينهما قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يشهد تحديات وارتباطات مهمة للمنتخب الوطني الأول.

وأضاف دياب أن التعديلات التي طرأت على لائحة المسابقة جاءت بعد دراسة متأنية لمقترحات الأندية التي تقدمت بها خلال المهلة المحددة لذلك.

وأردف دياب أنه حرصا على مبدأ الشفافية، فقد تم نشر لائحة الدوري العام، وكأس عاصمة مصر، ولوائح العقوبات الجديدة على الموقع الرسمي للرابطة، كما تم تسليم نسخ منها لجميع الأندية قبل فترة كافية.