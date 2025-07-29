بطولة انكلترا: فرانك يتطلع الى مواجهة "اكثر من ودية" امام ارسنال

الرياص - اسماء السيد - هونغ كونغ : اعترف الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام الثلاثاء أن المواجهة الودية أمام أرسنال في إطار الجولة التحضيرية في هونغ كونغ هي "التحدي الرائع" الأول له منذ توليه قيادة الفريق اللندني محذرا من أنها ستأخذ "طابعا أكثر من ودي".

ويلتقي الغريمان اللدودان الخميس في مواجهة دربي شمال لندن للمرة الأولى خارج الأراضي البريطانية.

وقال المدرب الدنماركي للمراسلين في ملعب "كاي تاك" الذي يتسع لـ 50 الف متفرج في هونغ كونغ وقد تم بيع جميع التذاكر للمباراة "إنه تحد رائع".

وأضاف "بالإضافة الى كونهم خصومنا الكبار، وأيضا لكونها المباراة الأولى لدربي شمال لندن خارج بريطانيا، إنهم الآن أحد أفضل الفرق، ويجب أن اقول ذلك مع الاسف، في العالم".

وأردف "بمواجهة أرسنال لن تكون مباراة ودية فقط وسوف نفعل كل شيء لتحقيق الفوز".

وعُيّن فرانك مدربا لتوتنهام الشهر الماضي خلفا للاسترالي أنج بوستيكوغلو الذي أقيل من منصبه على الرغم من قيادته الفريق لإحراز لقب مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) منهيا 17 عاما من الانتظار لمعانقة الألقاب.

وتعاقد توتنهام مع لاعب الوسط الغاني محمد قدوس من وست هام مقابل 74 مليون دولار أميركي، لكن مساعيه للتعاقد مع مورغان غيبس وايت من نوتنغهام فوريست تعثرت.

وقال فرانك إنه والنادي "تحدثا باستمرار عن التعاقدات" لكنه يفضل "إبقاء الامر سريا".

وتابع "عموما أنا سعيد بالتشكيلة. نحن مدركون للأماكن التي نحتاج إلى تدعيمها بشكل عام".

ونوه "لقد حضر محمد وأظهر امكاناته. لكننا بالتأكيد لا نزال نبحث".

وبرز عامل الاصابات كأحد أكبر مشاكل توتنهام الموسم الماضي والذي انهاه في المركز السابع عشر في الدوري الانكليزي.

وكان الهولندي ميكي فان دي فن من بين أبرز اللاعبين الغائبين عن معظم فترات الموسم الماضي.

وقال الهولندي الذي انضم الى الفريق في عام 2023 قبل أن يشارك في كأس أوروبا العام الماضي "لم يسبق لي ان خضت فترة اعداد جيدة مع توتنهام من قبل".