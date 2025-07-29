مونديال السباحة: ليديكي تتوج بلقبها العالمي الـ22 بإحرازها سباق 1500 م حرة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : تُوّجت الأميركية كايتي ليديكي بلقبها العالمي الثاني والعشرين، وذلك بإحرازها سباق 1500 م حرة الثلاثاء خلال منافسات السباحة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة حتى الثالث من آب/أغسطس.

وأحرزت الأميركية البالغة 28 عاما لقبها العالمي السادس في هذا السباق بتسجيلها 15:26.44 دقيقة، متقدمة على حاملة اللقب الإيطالية سيمونا كواداريلا (15:31.79 د) والأسترالية لاني باليستر (15:41.18 د).

وباتت الأميركية المتوجة بذهبية هذا السباق في أولمبيادي طوكيو 2020 وباريس 2024، على بعد أربع ذهبيات من معادلة رقم مواطنها الأسطورة مايكل فيلبس من حيث أكبر عدد ألقاب في بطولة العالم.

وكانت ليديكي، الفائزة خلال مسيرتها بتسع ذهبيات أولمبية أيضا، المرشحة الأوفر حظا لنيل الذهب الأربعاء في سنغافورة بعد تأهلها إلى النهائي بفارق أكثر من 10 ثوان عن باليستر.

كما دخلت إلى السباق وفي سجلّها أسرع 24 زمنا في تاريخ السباق، آخرها حين حطمت رقمها القياسي عام 2018 بتسجيلها 15:20.48 د في إنديانابوليس.

وقالت الأميركية التي حلت الأحد ثالثة في سباق 400 م حرة خلف غريمتها الكندية الشابة سامر ماكنتوش والصينية لي بينغجي تواليا "أحب هذا السباق. في هذا السباق حققت أول رقم قياسي عالمي عام 2013 (في مونديال برشلونة)".

وأضافت "اختبرت الكثير من السباقات والذكريات الرائعة على مر الأعوام في بطولة العالم. سعيدة لتمكني من فعلها (الفوز مجددا بهذا السباق) في سنغافورة".