رسميا.. اللائحة الجديدة تمنح بطل كأس عاصمة مصر حق المشاركة فى السوبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت لائحة بطولة كأس عاصمة مصر فى الموسم الجديد، بندا يضمن أحقية الفريق الفائز ببطولة كأس عاصمة مصر فى المشاركة في بطولة كأس السوبر المصرى للموسم التالى .

ووفقا للائحة الجديدة "يحق لبطل كأس عاصمة مصر المشاركة في كأس السوبر للموسم التالى وفى حال أن بطل كأس عاصمة مصر هو نفسه بطل كأس مصر أوبطل دورى نايل في تلك الحالة يحق لوصيف كأس مصر اللعب في كأس السوبر، وفى حال أن بطل كأس عاصمة مصر هو نفسه بطل كأس مصر أو بطل دورى نايل في تلك الحالة يحق لوصيف كأس عاصمة مصر اللعب في كأس السوبر".

وخصصت رابطة الأندية المحترفة موعدين لبطولة السوبر المصري فى الموسم الجديد، الموعد الأول فى شهر أكتوبر والثاني فى نوفمبر، علماً بأن الموعد الأقرب فى نوفمبر وفقا لرغبة اتحاد الكرة.

وأُجريت أمس مراسم سحب قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2025-2026، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر بحضور كل من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية وأعضاء المكتب التنفيذي للرابطة ورؤساء ومندوبي الأندية المشاركة في المسابقة .

من جانبه، رحب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالحضور موجها الشكر لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة علي التنسيق المستمر بينهما قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يشهد تحديات وارتباطات مهمة للمنتخب الوطني الأول.

وأضاف دياب أن التعديلات التي طرأت على لائحة المسابقة جاءت بعد دراسة متأنية لمقترحات الأندية التي تقدمت بها خلال المهلة المحددة لذلك.

وأردف دياب أنه حرصا على مبدأ الشفافية، فقد تم نشر لائحة الدوري العام، وكأس عاصمة مصر، ولوائح العقوبات الجديدة على الموقع الرسمي للرابطة، كما تم تسليم نسخ منها لجميع الأندية قبل فترة كافية.

واختتم دياب حديثه بأنه ستكون هناك قرعتان هذا الموسم، وذلك لتفادي أي لبس حدث في الموسم الماضي، بالرغم من أن القرعة كانت مخصصة للموسم بالكامل، هذا الإجراء يأتي حرصًا منا على تقديم نسخة أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمسابقة."

وبدوره، كشف طه عزت مدير المسابقات برابطة الأندية أن الدوري المصري سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل وستقام 5 جولات قبل توقف المسابقة بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم .

وأكد عزت أن الدوري سينتهي قبل نهاية مايو 2026 لمنح الفرصة للمنتخب الوطني للاستعداد بشكل مميز لنهائيات كأس العالم 2026 حال تأكد الصعود إن شاء الله .

وتقدم عزت بالشكر لمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة علي التنسيق لعقد اجتماع مع الاتحاد الأفريقي قبل وضع جدول الدوري منعا لأي تضارب في الموسم الجديد.