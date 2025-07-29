شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الثقة فى محمود الصبروط مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تجديد الثقة فى محمود الصبروط وندبه مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، حيث تقرر استمراره فى ظل الجهود التى يقوم بها فترة توليه المهمة.

وتولى الصبروط منصبه كمديرا لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة فى يوليو من العام الماضى خلفا لدكتور أحمد الوكيل الذى تولى. مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة

وأكد الصبروط على أهمية عقد اجتماعات مع مديري الإدارات لتحديد استراتيجية العمل للفترة المقبلة.

محمود الصبروط كان وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة بالقليوبية قبل انتقاله إلى منصبه الجديد، بعد نيل ثقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة له . العام الماضى

كان محمود الصبروط شهد دورة تثقيفية حول الانتخابات بمركز شباب بشتيل شهدت حضورلفيف من القيادات السياسية والشبابية والرياضية بالجيزة .

استكمل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و عادل النجار، محافظ الجيزة، جولتهما التفقدية داخل المحافظة، بافتتاح 5 ملاعب جديدة بعدد من مراكز الشباب، والتي تنفذها الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بالوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الشبابية والرياضية.

وشملت الافتتاحات ملعب خماسي بمركز شباب كفر غطاطي، وملعب نجيل صناعي ثلاثي وملعب خماسي بمركز شباب ساقية مكي، وملعب خماسي وملعب سداسي بمركز شباب جزيرة الدهب.