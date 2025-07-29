شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة على المدربين بالدورى الجديد حال تحريض اللاعبين على السقوط فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحدثت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبة جديدة على المدربين فى لائحة الموسم الجديد حال تحريض اللاعبين على السقوط في الملعب لإضاعة الوقت حيث يعاقب المدرب أو الادارى الذى يثبت تورطه فى ذلك بالانذار وتغريمه 10 آلاف جنيه.

ووضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بندا فى اللائحة الجديدة يتضمن توقيع عقوبة الايقاف مباراة واحدة وغرامة 40 ألف جنيه فى حالة الإساء لاتحاد الكرة ولجانه أو رابطة الأندية عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية أو المؤتمرات الصحفية عقب المباريات أو أى وسيلة أخرى، مع مضاعفة العقوبة فى حالة التكرار إلى الايقاف 3 مباريات وغرامة 80 ألف جنيه.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبة "سب الدين" فى لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026، وتضمنت أنه فى حالة التلفظ بعبارات بذيئة تخص الدين أو اللون أو العرق تتم معاقبة الشخص بالمنع من مرافقة الفريق 5 مباريات، حال كونه مسئولا بالجهاز الفنى أو الإدارى، وفى حال كونه لاعباً يتم معقابته بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

وشهدت لائحة المخالفات والعقوبات التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة عدداً من القرارات، منها توقيع غرامة مالية 200 ألف جنيه عقوبة على إخفاء أو سحب الكرات أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت بشكل متكرر.

كما تضمنت اللائحة غرامة مالية 200 ألف جنيه على رمي الكرات داخل الملعب بهدف تعطيل اللعب أو إفساد هجمة.

وشهدت لائحة المخالفات والعقوبات التى أقرتها رابطة الأندية المحترفة عدد من القرارات منها الإيقاف سنة لأي لاعب أو مسئول بالفريق يعتدي على الحكم ويتسبب فى إصابته إصابات خطيرة تمنع الحكم من استكمال المباراة.

كما سيتم إيقاف اللاعب أو المسئول 15 مباراة حال الاعتداء على الحكم ولم يتسبب هذا الاعتداء على منع الحكم من استكمال المباراة.