شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تفتح أبوابها للاعبى الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الموسم الجديد لبطولة الدورى المصرى على الانطلاق، والمقرر له 8 أغسطس المقبل، حيث يستهل الزمالك مشواره بمواجهة سيراميكا بالجولة الأولى.

رحيل عدد كبير من لاعبى الزمالك

ويدخل الزمالك الموسم الجديد بعد رحيل عدد كبير من لاعبيه، سواء من رحلوا على سبيل الإعارة ، البيع النهائي أو الاعتزال، وهم كل من أحمد محمود ، محمد حمدى، أحمد رفاعى، أحمد مصطفى زيزو،حمزة المثلوثى، محمد عبد الشافى ، محمد عاطف، شيكابالا، مصطفى شلبى، مهاب ياسر، سيد نيمار، حسام أشرف، حازم أسامة.

سبب رحيل لاعبى الزمالك فى الموسم الجديد

وأعلن الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا، و محمد عبد الشافى اعتزالهما، و انتقل أحمد مصطفى زيزو إلى النادى الأهلى، وعاد محمد حمدى إلى انبى بعد انتهاء إعارته للفريق، بينما رحل حمزة المثلوثى بعد انتهاء عقده ، وعدم تجديد الزمالك للاعب.

وتم إعارة حسام أشرف إلى سموحة، محمد عاطف لطلائع الجيش، أحمد محمود للاتحاد السكندرى، بينما انتقل الثنائى مصطفى شلبى وسيد نيمار للبنك الاهلى، وأحمد رفاعى لغزل المحلة، ومهاب ياسر لحرس الحدود

صفقات الزمالك الجديدة

ونجح الزمالك فى إبرام أكثر من صفقة، حيث تعاقد مع 6 لاعبين وهم كل من الإنجولى شيكوبانزا، أحمد شريف، وعمرو ناصر من فاركو، ادم كايد، مهدى سليمان، والمغربي عبد الحميد معالى.

صفقات منتظر الإعلان عنها

كما أتم الزمالك اتفاقه مع االثنائى أحمد ربيع (البنك الاهلى)، ومحمد اسماعيل (زد)، على أن يتم الاعلان عنهما خلال الساعات القليلة المقبلة.



