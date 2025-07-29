مونديال السباحة: الروماني بوبوفيتشي يحرز لقبه العالمي الثاني في 200 م حرة

الرياص - اسماء السيد - سنغافورة : أحرز الروماني دافيد بوبوفيتشي، بطل أولمبياد باريس 2024، لقبه العالمي الثاني في سباق 200 م حرة الثلاثاء في منافسات السباحة ضمن بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في سنغافورة حتى الثالث من آب/أغسطس.

وكان بوبوفيتشي متأخرا بعد 150 مترا، لكن ابن العشرين عاما انتفض في الأمتار الخمسين الأخيرة وفاز بالسباق بتسجيله 1:43.53 دقيقة، متقدما على صاحب برونزية باريس 2024 الأميركي لوك هوبسون (1:43.84 ث) والياباني تاتسويا موراسا (1:44.54 ث) اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا.

واعتبر الروماني أن تتويجه الثلاثاء باللقب العالمي "أفضل من (ذهبية) الأولمبياد بصراحة"، مضيفا "هل تعلمون لماذا؟ لقد تمرنت كثيرا من أجل الألعاب الأولمبية لكن هذا العام كان أكثر استرخاء وسهولة. أنا فخور جدا بنفسي".

وأضاف بوبوفيتشي لقب السباق في سنغافورة إلى ذلك الذي أحرزه عام 2022 في بودابست حين توج أيضا بلقب 100 م حرة، السباق الذي نال فيه البرونزية خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي.