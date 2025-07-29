شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاضل بين إيطالى وبرازيلى وآخر بورتريكو لتولى قيادة سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مسئولو النادى الأهلى بين برازيلى و إيطالى و أخر من بورتريكو لتولى المهمة الفنية لفريق سيدات الكرة الطائرة فى الموسم الجديد خلفا لإبراهيم فخر الدين .

لايزال المدير الفنى الأجنبى فى الصورة لدى مسئولو النادى الأهلى لتولى فريق سيدات الكرة الطائرة خلال الموسم المقبل، بعد توجيه الشكر لـ إبراهيم فخر الدين المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة في قرار مفاجئ .

وجاء ذلك فى ظل اعتذار هانى مصيلحى مدرب منتخب ناشئى الكرة الطائرة ووادى دجلة فى ظل استمرار تعاقده مع الأخير .

يأتى توجيه الشكر للمدير الفني بالرغم من حصول الفريق الموسم المنقضى علي الدوري والسوبر المحلي قبل خسارة لقب أفريقيا أمام الزمالك في النسخة التي أقيمت في نيجيريا.

ومن المقرر أن يبحث النشاط الرياضى برئاسة خالد العوضى طلبات الموسم الجديد من حيث الصفقات الجديدة والراحلين، خاصة فى ظل وضع ضوابط من قبل الاتحاد تفيد بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.