شوبير يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قراره توفير الرعاية الصحية لحسن شحاتة

حرص الإعلامى أحمد شوبير على توجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قراره تجاه الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة .

وقال شوبير فى برنامجه " مع شوبير" الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم ، ان هذا يدل على مكانة حسن شحاته لما قدمة للرياضة المصرية عبر التاريخ .

وكان الرئيس السيسي قد وجّه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي لحسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به.

وفي لفتة إنسانية، وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وتأتي توجيهات الرئيس السيسى حرصًا على تقديم الدعم الكامل للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.