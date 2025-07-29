شكرا لقرائتكم خبر عن تطورت جديدة في ملف رحيل أحمد نبيل كوكا من الأهلي للدوري التركي والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي إلى نادي قاسم باشا التركي الذي قدّم عرضاً رسمياً لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير عبر راديو أون سبورت صباح اليوم ،الثلاثاء، أن نادي قاسم باشا قدّم عرض مالي ضعيف للأهلي لذ لك تعثّرت المفاوضات بشأن إتمام الصفقة كما أن الأهلي طلب 30 % من إعادة نسبة البيع لكن النادي التركي حدد إعادة نسبة البيع بـ10% فقط.

وأشار شوبير إلى أن العرض التركي لم يُرضي إدارة الأهلي سواء بالنسبة للمبلغ المعروض أو بالنسبة لطريقة السداد أو نسبة إعادة البيع وهو ما جعل المفاوضات تتعثّر حتى الآن ، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستُحدد مصير هذه الصفقة .

وكان ”الخليج 365” قد أشار أمس ، الاثنين، إلى أن المقابل المالي المعروض من نادي قاسم باشا لشراء كوكا ضعيف للغاية ولا يتعدى 400 ألف دولار لذا تعثّرت المفاوضات وهو ما أكده الإعلامي أحمد شوبير صباح اليوم.

وقال مصدر في الأهلي أن العرض المعروض من قاسم باشا ضئيل للغاية ولا يتناسب مع كوكا، الذي يُعد أحد أهم المواهب الصاعدة في الكرة المصربية ومن العناصر الأساسية في المنتخب الأولمبي كما يشارك بشكل جيد مع الأهلي.

ويحاول النادي التركي استغلال ورقة قُرب انتهاء عقد كوكا مع الأهلي، حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري، من أجل إتمام الصفقة، وهو ما أثار غضب الإدارة الحمراء.

ويترقب الأهلي رفع المقابل المالي إلى مليون دولار أو 800 ألف دولار على اقل تقدير لإتمام الصفقة خاصة وأن الإسباني خوسيه ريبيرو ، المدير الفني للأهلي منح إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيل اللاعب.