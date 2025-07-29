شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام تفصل فتوح عن حسم مصيره فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالثلاثاء، 29 يوليو 2025 10:58 ص
يواصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته المفردة بالنادى تحت إشراف علاء رجب اخصائي التأهيل بالنادى ، بقرار من الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى يانيك فيريرا.
ومن المقرر أن يستمر فتوح فى خوض التدريبات المنفردة لمدة أسبوع فقط، على أن يتم حسم مصيره مع العودة للتدريب مع الفريق من عدمه خلال هذه الفترة لاتخاذ القرار المناسب بشأن الجانب الفنى والاستعداد للموسم الجديد دون أى تغيير فى العقوبة الموقعة على اللاعبعودة فتوح للتدريبات
وتأتي عودة فتوح للتدريبات تمهيدًا لاحتمالية عودته للمشاركة مع الفريق، حال أظهر التزامًا واضحًا وأثبت حسن النية، إلى جانب عزيمته على العودة وتقديم أفضل مستوياته بقميص الزمالك.غرامة مليون جنيه على فتوح
ولا ينوي الزمالك التراجع عن الغرامة المالية التي تم توقيعها على اللاعب، والتي تقدر بمليون جنيه، نتيجة لتصرفه غير المنضبط وسهره فى إحدى الحفلات، بجانب الصورة التي نشرها على إنستجرام وهو يعزف على آلة موسيقية.
ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، لم يحدد النادي حتى الآن موعدًا رسميًا للتحقيق مع اللاعب، وهو ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبله مع الفريق
تحويل فتوح للتحقيق
وقرر الزمالك تحويل اللاعب للتحقيق بواسطة المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، كما تم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه، إلى جانب إيقاف صرف مستحقاته بشكل مؤقت.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز