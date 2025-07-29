شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل تدعيم الهجوم إلى يناير المقبل بعد رحيل وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل ملف تدعيم مركز رأس الحربة إلى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل التعاقد مع بديل للفلسطيني وسام أبو علي، الذي رحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بناءً على وجهة نظر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر.

واكتفى الأهلي بتواجد الثنائي محمد شريف والسلوفيني نيتس جراديشار ومعهما المهاجم الصاعد حمزة عبد الكرمي، فى صفوف الفريق حتى يناير المقبل، مع التفكير فى ضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي القادم إذا تطلب الأمر، لاسيما مع عدم التوصل لاتفاق على ضم أي لاعب محلي، مع اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب فى صفوف الفريق الأحمر.

ورغم أن هناك أكثر من اسم ارتبط بالانضمام إلى الأهلي في الصيف الجاري لتعويض رحيل وسام أبو علي، مثل مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وأسامة فيصل والثنائي الفلسطيني يوسف ساليتش وعدي الدباغ، ولكن الاتجاه هو إرجاء ملف تدعيم مركز المهاجم الصريح إلى الميركاتو الشتوي، بسبب عدم التوصل لاتفاق على ضم بعض الأسماء، والاختلاف في الرؤى الفنية ووجود معوقات في ضم باقي الأسماء.

من جانبه، حرص وسام أبو علي مهاجم الأهلي والمنضم حديثاً إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي على توجيه رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره.

وقال وسام، فى بيان نشره عبر حسابه على إنستجرام، "جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة دي.. أولًا، عايز أشكر رئيس النادي ومجلس الإدارة، اللي وقفوا جنبي من اليوم الأول ودعموني دايمًا في الأوقات الصعبة زي ما في الأوقات الجميلة. الأهلي محظوظ جدًا بهذا الرئيس الرائع اللي بيهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء. كان شرفا لي أن أعمل تحت قيادته".

وأضاف، "أنا ممتن جدًا على الفرصة اللي حصلت عليها للانضمام لهذا النادي العظيم من سنة ونصف. النادي اللي منحني فرصة لأظهر من أنا كشخص، وكلاعب كرة قدم أمام العالم، وأمام ملايين الجماهير الرائعة".

وتابع، "في الأهلي تعلّمت معنى الفوز، وشعرت بلذة تحقيق البطولات، وهي مشاعر هتبقي معايا إلى الأبد.. أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والمدربين وكل من في النادي اللي قضيت معهم أيام جميلة.. شكرًا لكل اللي وقف جنبي وخلاني أحس إني بين عيلتي الروابط والعلاقات دي هتفضل معايا مدى الحياة.. عشنا لحظات رائعة وصعبة سوا لكن الشيء اللي مش هنساه أبدًا هو قوتنا لمـا بنتكاتف في الأوقات الصعبة".

واستطرد، "وأخيرًا وليس آخراً والأهم، شكرًا لجمهور الأهلي العظيمة.. عارف أن الفترة الأخيرة كانت مليانة بالكلام والقصص، وكانت صعبة بيني وبينكم، لكن المهم بالنسبة لي هو أني مقصدتش أبدًا إيذاء علاقتنا، فأنتم سبب سعادتي في كل ثانية لعبتها في هذا النادي العظيم.. أنتم اللي شجعتوني عشان أقدم أحسن حاجة عندي في كل ماتش، وخلتوني أحس بالفخر قدام عائلتي وشعب فلسطين كاملا، جمهور الأهلي هو صوت النادي وصورته أمام العالم، أنا فخور أنني لعبت قدامكم فخور أني لبست التيشرت الأحمر قدامكم جميعًا وبعتذر إذا صدر مني أي شيء ناحيتكم خلاكم تفكروا فيا بشكل مختلف".

واختتم قائلا، "شكرًا ليكم، لأنكم دائمًا كنتم جنبي، وساعدتموني على التطوّر والوصول" الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله للي انا فيه دلوقتي.. حقيقي حبيت كل لحظة من حياتي كلاعب في الأهلي.. سنلتقي مجدداً".